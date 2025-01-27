Олигархизация и "кумовство" –угроза для США? Как техногиганты влияют на Трампа и Америку

Экс-президент США Джо Байден в свои последние дни в Белом доме предупредил американцев об опасности олигархизации Америки в своем прощальном обращении. По его словам, в Америке формируется олигархия, что угрожает демократии, базовым правам и свободам. Байден раскритиковал сверхбогатый технопромышленный комплекс, который может получить неконтролируемую власть над обществом, и призвал бороться с изменением климата и дезинформацией в соцсетях.

Байден также обратил внимание на ослабление фактчекинга в соцсетях и упомянул об опасности концентрации власти в руках нескольких сверхбогатых лиц, таких как Илон Маск.

Если украинцы привыкли к термину "олигархи" за многие десятилетия, то для Штатов это относительно новая угроза. Действительно ли США станут олигархическим государством – читайте в материале 24 Канала.

О чем предупреждал Байден

В своей прощальной речи президент США Джо Байден предостерег от опасности, которую составляет приход к власти олигархии:

Сегодня в Америке формируется олигархия с огромным богатством, властью и влиянием, которая серьезно угрожает нашей демократии, нашим базовым правам и свободам.

82-летний Байден раскритиковал сверхбогатый "технопромышленный комплекс", который, по его словам, может получить неконтролируемую власть над американцами. В своем последнем обращении из Белого дома он также предостерег от изменений климата и дезинформации в социальных сетях.

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Выступая из Овального кабинета, где собралась семья Байденов, 46-й президент отметил достижения своей администрации за один срок: создание рабочих мест, инфраструктурные проекты, улучшение здравоохранения, борьбу с пандемией и повышение безопасности в стране.

Понадобится время, чтобы в полной мере ощутить влияние всего, что мы сделали вместе, но семена посажены, и они прорастут и расцветут в последующие десятилетия,

– добавил Байден.

Экс-президент также пожелал успеха будущей администрации Дональда Трампа, но одновременно выступил с серией важных предостережений, отметив, что сейчас слишком много поставлено на карту. Говорится о климатическом кризисе и "лавине дезинформации, что способствует злоупотреблению властью". Байден также раскритиковал соцсети, в частности компанию Meta, которая недавно объявила об отмене независимых фактчекеров.

Критика "технопромышленного комплекса" Байденом была косвенным намеком на менеджеров из Кремниевой долины. Среди них, очевидно, Илон Маск – самый богатый человек мира, миллиардер, который оказал значительную финансовую поддержку кампании Трампа.

А слова о "технопромышленном комплексе" могут быть отсылкой к прощальной речи президента Дуайта Эйзенхауэра, который в 1961 году предупредил американцев о "военно-промышленном комплексе". Впрочем, Байден, вероятно, имел в виду Маска, когда предостерегал об "опасной концентрации власти в руках нескольких сверхбогатых лиц".

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Заканчивая свое прощальное обращение, которое является давней традицией президентов, Байден призвал американцев стоять на страже своей страны: "Пусть каждый из вас будет хранителем этого пламени".

Интересно! Прощальная речь Байдена прозвучала в тот самый день, когда он объявил о соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, которое он упомянул в начале выступления. Байден заявил, что эти переговоры были одними из самых сложных в его карьере, и приписал себе заслугу в достижении соглашения.

Пропасть между бедными и богатыми в США

Несмотря на незначительное снижение уровня экономического неравенства во время президентства Джо Байдена, ситуация остается на исторически высоком уровне, пишет AP.

По данным Федеральной резервной системы, по состоянию на осень прошлого года самые богатые 0,1% американцев – около 131 тысячи домохозяйств – владели почти 14% национального богатства, что составляет более 22 триллионов долларов в акциях, облигациях, недвижимости и других активах.



Для сравнения, два десятилетия назад эта доля составляла 10%.

В то же время меньше половины населения США – примерно 65 миллионов домохозяйств – совокупно владеет лишь 2,4% богатства страны, или менее 4 триллионов долларов.

В последнее время особое внимание привлекает стремительный рост состояния нескольких сотен американских миллиардеров.

Так, по индексу Bloomberg Billionaires, состояние Илона Маска достигает 450 миллиардов долларов, Джеффа Безоса – 242 миллиарда долларов, а Марка Цукерберга – 212 миллиардов долларов.

Они единственные в мире, чье состояние превышает 200 миллиардов долларов. Из десяти самых богатых людей мира восемь представляют технологический сектор.



Самые богатые американцы по версии Bloomberg / скриншот

Bloomberg Billionaires Index – это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Подробная информация о расчетах содержится в анализе чистых активов на странице профиля каждого миллиардера. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

Этот взрывной уровень богатства побудил демократов к попыткам реформировать налоговый кодекс США, чтобы сократить неравенство. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен во время своей неудачной кампании на президентских выборах 2020 года предлагала ввести налог на богатство.

В 2023 году демократы в десяти штатах пытались принять аналогичные инициативы, но безрезультатно. В некоторых демократически ориентированных штатах уже действуют повышенные налоги для тех, чей доход превышает 1 миллион долларов, как попытка выровнять неравенство доходов.

Миллиардеры и олигархи против самих себя – в чем противоречие

Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс – бывший венчурный капиталист, связанный с консервативным миллиардером Кремниевой долины Питером Тилем, соучредителем Palantir, – и другие члены "свиты Трампа" позиционируют себя как представители народа. Они обещают вернуть власть американцам, отобрав ее у элит и влиятельных групп.



Техномиллиардеры на инаугурации Дональда Трампа / Фото AP, Julia Demaree Nikhinson, Pool

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В то же время Трамп и сам является миллиардером. Его политическая риторика часто основывается на форме популизма, ориентированного на миллиардеров. Он и его союзники утверждают, что интеллектуальные элиты – юристы, руководители компаний, журналисты и ученые – сдерживают развитие низшего и среднего классов, тогда как богатые предприниматели способны освободить их.

Чарли Кирк, основатель консервативной организации Turning Point USA и влиятельный деятель правого крыла, неоднократно называл правительство США "олигархией", которая игнорирует волю граждан ради военных и финансовых интересов, подчеркивает AP.

Это противоречие проявилось во время слушаний в Сенате в четверг, когда рассматривали кандидатуру Скотта Бессента, выдвинутого Трампом на должность министра финансов. Сенатор-демократ из Вермонта Берни Сандерс вспомнил о высоком уровне экономического неравенства и контроле, который над обществом получили сверхбогатые люди через социальные медиа.

"Согласны ли вы с президентом Байденом, что в Америке формируется олигархия?" – спросил Сандерс у Бессента. Тот ответил: "Перечисленные вами миллиардеры заработали свое состояние самостоятельно". Сам Бессент, управляющий хедж-фондом, является одним из нескольких миллиардеров, которых Трамп предложил в свой Кабинет министров.

Плохой пример для России

Согласно опросу Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, около шести из десяти американцев считают, что участие миллиардеров в формировании государственной политики президента было бы скорее плохой или очень плохой идеей.

Этот скептицизм наиболее выражен среди демократов. Республиканцы относятся к этому менее критично: 44% не имеют четкого мнения, а около двух из десяти считают, что это было бы частично или полностью положительным.

Термин "олигарх" у американцев часто ассоциируется с Россией, как пишет AP. После распада Советского Союза в 1990-х годах группа предпринимателей использовала приватизацию государственных предприятий при президентстве Бориса Ельцина, чтобы быстро накопить огромные активы.



Этих бизнесменов назвали "олигархами", и на момент прихода к власти Владимира Путина в 2000 году они контролировали значительные богатства и влияние, тогда как миллионы обычных россиян переживали экономические трудности.

После прихода к власти Путин собрал ведущих олигархов на закрытой встрече в Кремле и, по сообщениям, предложил соглашение: не вмешиваться в политику – и их состояние останется неприкосновенным.

Российские олигархи, которые не попали в тюрьму или не погибли, стали сверхбогатыми и преимущественно остаются под контролем Путина.

Соединенные Штаты далеки от российского стиля олигархии, поскольку имеют разнообразную экономику и устойчивые институты. Однако существует риск, что если богатство все больше будет зависеть от взаимоотношений с правительством, это может усилить неравенство и привести к застою для большинства населения. Именно это стало предупреждением из истории России.

Существуют опасения, что такие тенденции начнут проявляться в США. Технологический сектор, с которым Трамп часто конфликтовал во время своего первого срока, сейчас проявляет лояльность.

Так, Google и Microsoft пожертвовали по 1 миллиону долларов на инаугурационный фонд новоизбранного президента.

Марк Цукерберг был соорганизатором приема для богатых доноров-республиканцев, посвященного инаугурации.

А генеральный директор Microsoft обедал с Трампом и Джей Ди Вэнсом в имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Amazon также приобрела эксклюзивные права на документальный фильм о первой леди Мелании Трамп.

Социолог из Дартмутского колледжа Брук Гаррингтон, которая изучает мир сверхбогатых людей, назвала новую волну технологических союзников Трампа "броолигархами".

Это не пойдет на пользу демократии нигде в мире. Они накопили настолько значительные богатства, что стали влиятельнее правительств отдельных стран,

– считает Гаррингтон.

Почему США не станет олигархией

Америке не стать олигархическим государством даже при Трампе и его союзниках, считают в The Economist. Есть три основные причины, почему это вряд ли произойдет.

Ограниченное влияние технологических магнатов. Так называемые "техноолигархи" контролируют слишком малую часть огромной и разнообразной американской экономики, чтобы влиять на ее общее направление.

Хотя Amazon, Meta и Tesla вместе составляют 10% стоимости всех американских компаний, их вклад в экономику значительно скромнее – лишь 1,8% ВВП США. Если добавить Apple и Alphabet, показатель возрастает до 3,1%, что все еще значительно меньше, чем доля экономики, которую контролируют олигархи в России или Венгрии.

Ограниченная монополизация . В отличие от Джона Рокфеллера, который в свое время контролировал критически важный для экономики продукт – нефтепродукты, современные техногиганты не могут так легко "выкрутить руки" экономике. Без Amazon товары можно купить в Walmart; Instagram можно заменить книгой; а Tesla уже не является самым популярным выбором автомобиля.

. В отличие от Джона Рокфеллера, который в свое время контролировал критически важный для экономики продукт – нефтепродукты, современные техногиганты не могут так легко "выкрутить руки" экономике. Без Amazon товары можно купить в Walmart; Instagram можно заменить книгой; а Tesla уже не является самым популярным выбором автомобиля. Конкуренция внутри технологической отрасли. Технологические магнаты часто конкурируют между собой. Маск и Безос борются за доминирование в космосе, Маск и Цукерберг – на рынке соцсетей, а Amazon подрывает рекламный бизнес Meta. Такая конкуренция не позволяет им действовать как единая группа интересов.

Хотя администрация Трампа может быть более склонна к кумовству и самообогащению, американская экономика, включая технологическую отрасль, слишком динамична и сложна, чтобы застыть в настоящую олигархию.