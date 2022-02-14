Олигархи разбегаются из Украины на чартерах и собственных самолетах, – СММИ

На протяжении воскресенья из Киева вылетело рекордное количество чартеров и частных самолетов с украинскими олигархами и бизнесменами, покидающими страну на фоне новостей о возможной эскалации агрессии со стороны России.

По данным издания, из столичных аэропортов отправились около 20 таких самолетов. Такого не было за шесть лет наблюдений.

Сообщается, что из Киева вылетели борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Борт на 50 человек заказал миллионер и депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович. Им должны были вылететь в Вену родственники его однопартийцев и бизнес-партнеров.

Ринат Ахметов и Виктор Пинчук покинули страну еще 30 января, Вадим Новинский и Александр Ярославский — 10 февраля. 12 февраля вылетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, 13 числа — Вадим Нестеренко.

Массовое бегство олигархов и бизнесменов активно комментируют в блогосфере.

До анонсированной Белым домом войны еще более 48 часов, нет еще никакой опасности, а они уже улетают пачками. Разбегаются как тараканы, вслед за "партнерами" и "союзниками". Это все, что нужно знать о нашей “элитке”. Это мега позор. Впрочем, о чем говорить, чувство стыда им неизвестно,

— написал по этому поводу Андрей Золотарев.

"Ситуация доказывает: олигарх не будет стоять на защите интересов страны. Интерес олигарха – только деньги", — отмечает Петр Охотин.

"Польский киновед Лешек Кумор писал: “Иногда корабль перестает тонуть, как только его покидают крысы”. Если вы думаете, что олигархи и ваши любимые оппозиционеры любят Украину, посмотрите на список тех, кто бежит из страны", — констатирует Сергей Быков.

"Российская агрессия возможна, но есть несколько важных моментов. Первый — украинская армия готова встретить врага и легкой прогулки не будет. Второй — Россия получила весь набор санкций и жесточайшее сопротивление, что несет вполне реальную угрозу существованию самого путинского режима. Просто потому, что россияне не поддерживают агрессию, а когда пойдут жертвы, могут и взбунтоваться. И в Кремле это отлично понимают. Так что, повторюсь, причин для паники нет никаких. Паника — лучший союзник врага сегодня", — высказал мнение по поводу бегства олигархов Кирилл Сазонов.