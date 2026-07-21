Эксперт по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов в беседе с 24 Каналом выразил убеждение, что российские элиты вряд ли смогут что-то серьезно изменить, но они все равно прилагают усилия, чтобы подорвать авторитет Путина.

Путину придется решать, как действовать дальше

Если Украина после своих внутренних распрей сумеет, а судя по тому, что происходит сейчас, ей это удается, продолжить удары по России, чтобы уничтожить ее логистику и способность поддерживать нормальные условия жизни, то постепенно в Кремле созреет заговор или усилится страх.

Сейчас нашей внутренней враждой мы немного придали Путину уверенности. Это одна из явно негативных черт. В объективной реальности для него ничего не изменится, но с точки зрения его окружения там появится ощущение, что "может, еще немного протянем",

– заявил Богданов.

Он высказал мнение, что пройдет месяц, а, возможно, и меньше, и тогда все поймут, что с украинской стороны ничего не изменилось, что удары по России будут продолжаться и в дальнейшем. Кадровые перестановки и перезагрузку правительства в Украине специалист по стратегическим коммуникациям охарактеризовал как нормальный демократический процесс. А вот для России, по его мнению, дальше будет только хуже.

Август, сентябрь, октябрь для Путина будут очень тяжелыми. Ему придется решать, что делать дальше, а давление окружения к завершению войны точно будет усиливаться,

– убежден Богданов.

Полное интервью Юрия Богданова: смотрите в видео