Включай Игры и поддержи детей: во время трансляции Олимпиады будут собирать деньги для Unbroken Kids

Детская больница святого Николая входит в экосистему Unbroken. Ей нужно современное оборудование, средства на которое будут собирать во время прямых трансляций Олимпийских игр.

Сбор будет продолжаться во время трансляций Игр XXXIII летней Олимпиады – Париж-2024 и спортивных программ на платформах Суспильного. Таким образом телевизионщики поддержали сбор Благотворительного фонда Unbroken | Незламні.

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Подробно о сборе для Unbroken Kids

Олимпийские игры для украинцев сейчас не только о соревнованиях и победе (держим кулаки). Но также о важном: напомнить миру об Украине и помочь детям,

– говорится на странице Unbroken.

Украинские чемпионы Ольга Харлан, Жан Беленюк, Олег Верняев, Георгий Зантарая, Анна Ризатдинова призвали присоединиться к сбору. Его цель – 1,6 миллиона гривен.

"Мы объединились вокруг большой цели – помочь детям, которые пострадали от войны. Наша цель – 1,6 миллиона гривен на специальный аппарат, который поможет спасать ножки и ручки детей. QR-код на сбор вы сможете найти на всех платформах Суспильного и экосистемы Unbroken. Вернем детям утраченное детство!" – говорят чемпионы.

Обращение спортсменов: смотрите видео

Современная модульная система комбинированного остеосинтеза поможет проводить реконструктивные операции на костях и корректирующие ампутации под протезирование. Такое оборудование требуется едва ли не в каждом оперативном вмешательстве в детской травматологии, а имеющееся оборудование устарело.

Олимпийский девиз содержит четыре слова: Citius, altius, fortius – communis. С латыни дословно: "Быстрее, выше, сильнее – вместе". Но fortis – сила – можно перевести не только как физическая, но и сила моральная – стойкость, храбрость. И эту точку силы ежедневно демонстрируют пациенты центра UNBROKEN. Даже самые маленькие. Поддерживая любимых спортсменов на Олимпийских играх, вы тоже можете стать частью здорового будущего НЕЗЛАМНИХ. Благодаря новому оборудованию врачи смогут еще эффективнее спасать детей, пострадавших от войны. Приглашаем каждого: включайте Олимпиаду и поддержите сбор! Стань частью будущего наших пациентов!

– говорит руководитель фонда UNBROKEN Александр Кобзарев.

Поскольку Суспильное имеет эксклюзивное право на трансляцию Олимпийских игр – 2024, сбор будет продолжаться во время трансляций и спортивных программ на его платформах.

Глава правления Суспильного вещания Николай Чернотицкий отметил: "Дети, пострадавшие от войны, должны получить лучшее лечение, и мы все можем в этом помочь. Благодарен каждому и каждой, кто присоединится к сбору. Болеем за наших на Олимпиаде и помогаем маленьким пациентам Unbroken вместе!"

Чтобы присоединиться к сбору, отсканируйте QR-код во время трансляций или воспользуйтесь прямой ссылкой на банку.

Суспильное вещание будет транслировать Олимпийские игры – 2024 на телевидении и онлайн на трех платформах: