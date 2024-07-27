Збір триватиме під час трансляцій Ігор XXXIII літньої Олімпіади – Париж-2024 та спортивних програм на платформах Суспільного. Таким чином телевізійники підтримали збір Благодійного фонду Unbroken | Незламні.

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Детально про збір для Unbroken Kids

Олімпійські ігри для українців нині не лише про змагання та перемогу (тримаємо кулаки). Але також про важливе: нагадати світові про Україну та допомогти дітям,

– ідеться на сторінці Unbroken.

Українські чемпіони Ольга Харлан, Жан Беленюк, Олег Верняєв, Георгій Зантарая, Ганна Різатдінова закликали долучитися до збору. Його ціль – 1,6 мільйона гривень.

"Ми об'єдналися навколо великої мети – допомогти дітям, які постраждали від війни. Наша ціль – 1,6 мільйона гривень на спеціальний апарат, що допоможе рятувати ніжки та ручки діток. QR-код на збір ви зможете знайти на усіх платформах Суспільного та екосистеми Unbroken. Повернемо дітям втрачене дитинство!" – говорять чемпіони.

Звернення спортсменів: дивіться відео

Сучасна модульна система комбінованого остеосинтезу допоможе проводити реконструктивні операції на кістках і корегуючі ампутації під протезування. Таке обладнання потрібне чи не в кожному оперативному втручанні в дитячій травматології, а наявне обладнання застаріло.

Олімпійський девіз містить чотири слова: Citius, altius, fortius – communis. З латині дослівно: "Швидше, вище, сильніше – разом". Та fortis – сила – можна перекласти не лише як фізична, а й сила моральна – стійкість, хоробрість. І цю точку сили щодня демонструють пацієнти центру UNBROKEN. Навіть найменші. ідтримуючи улюблених спортсменів на Олімпійських іграх, ви теж можете стати частиною здорового майбутнього НЕЗЛАМНИХ. Завдяки новому обладнанню лікарі зможуть ще ефективніше рятувати діток, які постраждали від війни. Запрошуємо кожного: вмикайте Олімпіаду та підтримайте збір! Стань частиною майбутнього наших пацієнтів!

– говорить керівник фонду UNBROKEN Олександр Кобзарєв.

Оскільки Суспільне має ексклюзивне право на трансляцію Олімпійських ігор – 2024, збір триватиме під час трансляцій та спортивних програм на його платформах.

Глава правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький зазначив: "Діти, які постраждали від війни, мають отримати найкраще лікування, і ми всі можемо в цьому допомогти. Вдячний кожному та кожній, хто долучиться до збору. Вболіваємо за наших на Олімпіаді та допомагаємо найменшим пацієнтам Unbroken разом!"

Важливо! Щоб долучитися до збору, відскануйте QR-код під час трансляцій або скористайтеся прямим посиланням на банку.

Суспільне Мовлення транслюватиме Олімпійські ігри – 2024 на телебаченні та онлайн на трьох платформах: