Около 10:00 утра Денисова наведается в пенитенциарное учреждение, где содержат бывшего президента Грузии.
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Денисова проверит условия пребывания Саакашвили
Денисова планирует проверить, как соблюдаются права политика, и в каких условиях он находится. Один из главных вопросов – оказывают ли достаточную медицинскую помощь Саакашвили.
После завершения визита Людмила Денисова планирует пообщаться с прессой непосредственно возле пенитенциарного учреждения.
Накануне политику понадобилась помощь реаниматолога
Отметим, что накануне адвокат заключенного политика заявил, что ему была нужна помощь реаниматолога. Один из показателей анализов Саакашвили приблизился к критическому уровню. После помощи врача ситуация стабилизировалась.
Между тем премьер Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что Саакашвили симулирует голодовку. Несмотря на то, что экс-президент голодает уже 25 дней, глава правительства считает это "театром". Так же манипуляцией Гарибашвили назвал сообщение адвокатов, что политика якобы намерены ликвидировать в тюремной больнице.
Актуально Саакашвили написал Садовому и надеется вернуться в Украину
Что известно о задержании Саакашвили в Грузии:
- Грузинский политик попал на родину незаконно – накануне местных выборов.
- 1 октября его задержали в Батуми, ведь он признан виновным сразу по нескольким уголовным делам.
- Удерживают Саакашвили в тюрьме в Рустави. Там он объявил голодовку.
- Попросил прекратить голодовку Саакашвили мэр Львова Андрей Садовый. Он призвал власти Украины сделать все возможное, чтобы спасти грузинского политика.
- Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что помилования для Саакашвили не будет.