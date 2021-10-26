Близько 10:00 ранку Денісова навідається у пенітенціарну установу, де утримують колишнього президента Грузії.

До теми "Є ризики": омбудсмен Грузії радить перевести Саакашвілі з в'язниці в лікарню

Денісова перевірить умови перебування Саакашвілі

Денісова планує перевірити, як дотримуються прав політика, та в яких умовах він перебуває. Одне з головних питань – чи надають достатню медичну допомогу Саакашвілі.

Після завершення візиту Людмила Денісова планує поспілкуватись з пресою безпосередньо біля пенітенціарної установи.

Напередодні політику знадобилась допомога реаніматолога

Зазначимо, що напередодні адвокат ув'язненого політика заявив, що йому була потрібна допомога реаніматолога. Один із показників аналізів Саакашвілі наблизився до критичного рівня. Після допомоги лікаря ситуація стабілізувалась.

Тим часом прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі впевнений, що Саакашвілі симулює голодування. Незважаючи на те, що експрезидент голодує вже 25 днів, глава уряду вважає це "театром". Так само маніпуляцією Гарібашвілі назвав повідомлення адвокатів, що політика начебто мають намір ліквідувати в тюремній лікарні.

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Що відомо про затримання Саакашвілі в Грузії: