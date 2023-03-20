Водитель автобуса обидел мужчину с инвалидностью: на инцидент отреагировал омбудсмен

В Кривом Роге водитель автобуса обидел и вытолкал из транспорта пассажира с инвалидностью Юрия Понькина.

Понькин написал в сети об инциденте. Также он добавил к своему сообщению видео.

Смотрите также "Путин не будет завтра в тюрьме" и "это только начало": как в Украине реагируют на решение Гааги

В Кривом Роге водитель автобуса вытолкал из пассажира с инвалидностью

Муж должен был выйти на конечной остановке в Центрально-Городском районе. Вместо помощи горожанину с инвалидностью, водитель муниципального транспортного средства буквально вытащил Юрия, обложив при этом грубыми словами и нецензурной бранью. Люди на остановке помогли Юрию, потому что водитель чуть не уронил тележку на автобусном пандусе.

"Я 20 лет в кресле, да еще никогда меня не таскали, как тряпку, под акопонемент мата. Я написал сотни обращений, возглавил подобных мне, стал представителем общины, чтобы менять. Но я ненавижу криворожский транспорт, он неизлечим! Каждый поход на остановку, как неглотаная кость. Таких, как я, сотни и тысячи", – отметил Юрий Понькин.

Дело в том, что человек с инвалидностью может самостоятельно заехать в салон троллейбуса или автобуса с помощью специального пандуса. А вот уехать самостоятельно никак – обычно водители транспорта помогают, когда останавливаются вплотную к бордюру на остановке.

В соцсетях Юрий обратился за юридической помощью, чтобы раз и навсегда работников коммунального транспорта в Кривом Роге закон заставил научиться толерантности и эмпатии к людям, с которыми они работают и от налогов которых они получают заработную плату.

Как водитель вытолкал Юрия из троллейбуса: смотрите видео

Реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент.

Он сообщил, что по указанному сообщению Региональным представительством Уполномоченного в Днепропетровской области направлены соответствующие запросы в Криворожский городской совет, Днепропетровскую областную военную администрацию и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте относительно обеспечения проведения неотложной проверки указанной в сообщении информации, установления круга виновных лиц и принятия надлежащих мер реагирования, а в случае наличия правовых оснований, привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Подчеркиваю, что согласно статье 21 Конституции Украины все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы,

– отметил Лубинец.

Что делать в случае нарушения или ограничения прав и свобод