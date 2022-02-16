Омбудсменка Денисова отреагировала на приговор оккупантов для журналиста Есипенко

Оккупационный суд Крыма на 6 лет отправил в тюрьму украинского журналиста Владислава Есипенко. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала такое решение подавлением свободы слова на оккупированном полуострове.

Людмила Денисова подчеркнула, что такой приговор является незаконным. Поэтому она обратилась к международным организациям с призывом обратить внимание на нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях.

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Обвинения против журналиста выдуманные

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что обвинения против Владислава Есипенко являются вымышленными, а само дело – сфальсифицированным. Людмила Денисова осудила такие действия оккупационных властей полуострова.

Приговор Владиславу Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом,

– подчеркнула Денисова.

Поэтому омбудсмен призвала международное сообщество обратить внимание на политически мотивированные преследования Россией украинцев на оккупированных ею территориях.

Приговор Есипенко: главное

Оккупационный "суд" Крыма осудил журналиста-фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко по обвинению в якобы хранении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Во время заседания оккупационного суда Есипенко заявил, что давал показания под пытками. Журналиста жестко били в подвалах Бахчисарая, а также пытали электрическим током.

Ему назначили приговор в виде 6 лет колонии общего режима и штраф в размере 110 тысяч рублей.

Больше о пытках Есипенко в выпуске "Территория равенства": смотрите видео

Текст публикации Людмилы Денисовой

Украинский гражданин Владислав Есипенко незаконно приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч российских рублей.

Такой приговор журналисту "Радио Свобода" вынес подконтрольный России так называемый "Симферопольский районный суд" во временно оккупированном Крыму.

Владислав Есипенко обвинен в якобы "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств".

Осуждаю решение так называемого "Симферопольского районного суда", так как все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело является сфабрикованным.

Приговор Владиславу Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом.

Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям.