Омикрон в Украине: опасный штамм поразил уже 9 областей

20 января 2022 , 12:18
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брифинг Виктора Ляшко

Опасный штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 20 января его зафиксировали в девяти областях.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что на этот раз волна заражения будет отличаться от предыдущих. В первую очередь это будет касаться количества выявленных случаев COVID-19.

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Это особенности течения волны со штаммом Омикрон, который уже был зарегистрирован в 149 странах во всех шести регионах Всемирной организации здравоохранения,
– отметили в Минздраве.

Омикрон зафиксировали в 9 областях

В Украине случаи заражения Омикроном по состоянию на 20 января зафиксировали в девяти областях:

  • Киевской;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Тернопольской;
  • Львовской;
  • Ивано-Франковской;
  • Херсонской.
Обратите внимание! Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал Омикрон самым заразным штаммом коронавируса. Он имеет значительно более короткий инкубационный период, чем другие.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • заболели – 3 799 382 человека;
  • выздоровели – 3 571 782 гражданина;
  • умерли – 98 843 пациента.

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Автор: Олег Васьків