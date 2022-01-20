Омикрон в Украине: опасный штамм поразил уже 9 областей
Источник:брифинг Виктора Ляшко
Опасный штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 20 января его зафиксировали в девяти областях.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что на этот раз волна заражения будет отличаться от предыдущих. В первую очередь это будет касаться количества выявленных случаев COVID-19.
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Это особенности течения волны со штаммом Омикрон, который уже был зарегистрирован в 149 странах во всех шести регионах Всемирной организации здравоохранения,
– отметили в Минздраве.
Омикрон зафиксировали в 9 областях
В Украине случаи заражения Омикроном по состоянию на 20 января зафиксировали в девяти областях:
- Киевской;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Тернопольской;
- Львовской;
- Ивано-Франковской;
- Херсонской.
Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели – 3 799 382 человека;
- выздоровели – 3 571 782 гражданина;
- умерли – 98 843 пациента.