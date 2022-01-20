Омикрон в Украине: опасный штамм поразил уже 9 областей

Опасный штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 20 января его зафиксировали в девяти областях.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что на этот раз волна заражения будет отличаться от предыдущих. В первую очередь это будет касаться количества выявленных случаев COVID-19.

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Это особенности течения волны со штаммом Омикрон, который уже был зарегистрирован в 149 странах во всех шести регионах Всемирной организации здравоохранения,

– отметили в Минздраве.

Омикрон зафиксировали в 9 областях

В Украине случаи заражения Омикроном по состоянию на 20 января зафиксировали в девяти областях:

Киевской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Одесской;

Полтавской;

Тернопольской;

Львовской;

Ивано-Франковской;

Херсонской.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал Омикрон самым заразным штаммом коронавируса. Он имеет значительно более короткий инкубационный период, чем другие.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Ситуация с коронавирусом в Украине

заболели – 3 799 382 человека;

выздоровели – 3 571 782 гражданина;

умерли – 98 843 пациента.

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