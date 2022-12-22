ОМОНовцы массово задерживают на границе возвращающихся из Польши белорусов

Белорусские силовики задерживают граждан прямо в автобусах, когда люди возвращаются домой из-за границы. Причины заключения, при этом, могут быть разными.

Омоновцы снимают людей с автобуса за сообщения или комментарии в соцсетях, встречи с "нежелательными" лицами, участие в мирных акциях или протестах. По словам правозащитников "Весны", подобные репрессии стали массовыми за последние несколько дней.

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Только из одного автобуса задержали около 10 человек

Правозащитники предупредили, что пассажиров снимают прямо с автобусов. У некоторых проверяют документы, а когда находят "тех, кого нужно", то сразу вызывают ОМОН и задерживают.

К примеру, белорусы, возвращавшиеся ночью 19 декабря, рассказали, что только из одного автобуса забрали около 10 человек. И это совсем нередкий случай: такие задержания на протяжении последних нескольких дней случаются регулярно.

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