Пролетели тысячи километров: дроны в третий раз атаковали крупнейший в России НПЗ

11 ноября Силы обороны Украины в третий раз нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске. Для проведения атаки беспилотникам пришлось преодолеть расстояние около трех тысяч километров.

Об этом сообщают мониторинговые телеграм-каналы. Официального подтверждения поражения самого завода и информации о последствиях пока нет.

Что известно об атаке на Омск

По предварительным сообщениям, взрывы на территории предприятия продолжаются уже более двух часов. Омский НПЗ производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

В Омске горит НПЗ: смотрите видео

Завод специализируется на производстве автомобильного бензина АИ-92, АИ-95 и G-Drive 100, дизельного топлива стандарта Евро-5, авиационного керосина, смазочных материалов и широкого спектра нефтехимической продукции. Предприятие также участвует в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Особое значение это поражение приобретает на фоне масштабной кампании СОУ против российской нефтеперерабатывающей отрасли.



Проектная мощность завода превышает 21 миллион тонн нефти в год. Из-за значительной удаленности от Украины предприятие долгое время оставалось вне зоны досягаемости украинских ударных беспилотников.

Ранее, в ночь на 9 ноября, украинские ударные дроны поразили второй по мощности комплекс в России – Киришский НПЗ в Ленинградской области.