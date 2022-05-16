Он был спокоен, – президент Финляндии озвучил подробности разговора с Путиным о НАТО

Саули Нииностио провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время переговоров последний был спокоен.

Соответствующую информацию рассказал президент Финляндии. Разговор с главой России состоялся 15 мая – после официального решения страны вступить в НАТО.

Обратите внимание Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Путин был спокоен в разговоре с президентом Финляндии

Президент Финляндии рассказал, что решение России вторгнуться в Украину "показало, что они готовы напасть на независимую соседнюю страну".

Однако объяснил, что был удивлен спокойной реакцией Путина во время телефонного разговора, когда он рассказывал президенту России о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО.

На самом деле сюрпризом было то, что он воспринял это так спокойно… Однако в политике безопасности, особенно в разговоре с Россией, вы должны иметь в виду, что то, что он сказал, не значит, что вы не должны быть готовы. Но пока, кажется, нет немедленных проблем,

– объяснил президент Финляндии.

Саули Нииностио добавил, что он не верит в то, что Владимир Путин может напасть на его страну: "Хотя я и не верю, что Россия может напасть на Финляндию сейчас или в будущем, но политический ландшафт в Европе и мире не оставляет места для нейтральных стран".

Именно такими, нейтральными, до войны, которую начала Россия против Украины, были Финляндия и Швеция.

Обратите внимание Зеленский сказал президенту Финляндии, что поддерживает ее вступление в НАТО.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

15 мая Финляндия приняла официальное решение подать заявку на членство в НАТО. Этот шаг был принят на фоне поддержки правящей политической партии Финляндии. В правительстве объяснили, что на встрече президент и комитет министров договорились, что Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора после того, как заслушают парламент.

В этот же день Швеция также решила, что она подаст заявку на членство в НАТО. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что историческое решение приняла шведская социал-демократическая партия. Это произошло на фоне полномасштабного нападения России на Украину.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО комментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он объяснял, что Альянс ожидает, что страны вскоре станут членами НАТО, если подадут заявки. Генсек заверил, что страны будут "тепло приветствовать" в организации.

Смотрите также: Британия и США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии до полного вступления в НАТО: видео