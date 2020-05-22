Он был вынужден это сказать, – эксперт объяснил намеки Зеленского о втором сроке

Новую пресс-конференцию Президента Украины Владимира Зеленского в программе "Политическая анатомия" проанализировали политтехнолог Дмитрий Симанский, политологи Владимир Фесенко и Александр Солонтай.

Эксперты в эфире 24 канала обсудили, в частности, намеки Зеленского о втором сроке президентства и его сходство с Петром Порошенко.

О второй каденции

Дмитрий Симанский: Если бы он сказал, что точно не пойдет на второй срок, то он бы уже сегодня стал "гадким утенком". Очень значительная часть людей, которые бы могли его поддержать и вместе с ним работать в политике, потеряла бы необходимое уважение и понимание собственных политических перспектив, а также президента и всей политической конструкции страны.

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На вопрос журналиста, намекает ли он, что президент был вынужден так сказать, тот ответил: "Конечно. У него нет другого выбора, чем утверждать, что он не имеет окончательного решения уйти через 4 года с президентской должности, или повторить попытку своей президентской каденции".

Что сказал Зеленский о второй каденции? Зеленский сомневается, что одной каденции ему хватит для того, чтобы выполнить свои обещания. Поэтому он подумает над тем, чтобы баллотироваться во второй раз. В то же время будет учитывать мнение общества.

Александр Солонтай: Президент последователен в желании быть популярным, он знал, когда баллотировался, что популярным ответом является: "Иду на один срок, а там посмотрим, попросит ли народ". А сейчас, когда он является президентом, популярный ответ для его сторонников: "Если надо, то буду и 2, и 3 раза баллотироваться" – и это снова востребованный от него ответ.

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Владимир Фесенко: Я не согласен с тем, что он работает на аплодисменты, это один из стереотипов, который не подтверждается практикой. К примеру, земельная реформа – это наглядный пример, когда он пошел на непопулярное решение. Что касается Порошенко, то он тоже хотел создать рынок земли, но побоялся, откровенно побоялся, и голосов не было. А Зеленский в первый месяц, как у него только появилась возможность, начал продвигать через Верховную Раду это непопулярное решение. Есть еще несколько непопулярных решений и очень неоднозначных, но там не столько он инициировал, как депутаты фракции. За рейтингами он следит, но это не главная движущая сила его решений.

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Что касается второго срока, то надо учитывать, что за этот год Зеленский начал меняться, это внешне заметно, каким он был в первый месяц своего правления, и каким он предстал на этой пресс-конференции, и не только. И его отношение к президентству тоже изменилось, и оно сейчас является очень противоречивым. Я думаю, что тогда он сказал про один лишь срок, так как он немного наивно и идеалистично исходил из того, что он быстро все "решит", а сейчас он признал и сказал, что одной каденции будет мало, чтобы все выполнить.

О сходстве Зеленского и Порошенко

Владимир Фесенко: Между пятым президентом Украины Петром Порошенко и действующим президентом Владимиром Зеленским есть общая черта – недоверие к политикам.

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Петра Алексеевича я знаю чуть больше, общался с ним до его президентства. Он не доверял политикам. Кого он поставил руководителем АП? Бориса Ложкина. Кого назначил главой Нацбанка? Валерию Гонтареву. Это его партнеры по бизнесу. В патронатной службе были люди, которые с ним много лет работали до президентства. Он не доверял профессиональным политикам.

У Зеленского похожая ситуация. Среди тех, кто с ним был в "Квартале" и кто рядом оказался при власти – это Баканов и Шефир. Люди, которые пользуются наибольшим его доверием. Принцип доверия – один из главных в кадровой политике для Зеленского – личное знание человека и доверие.



Пресс-конференция Зеленского а 10 тезисах / Инфографика 24 канала

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