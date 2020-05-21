Він був вимушений це сказати, – експерт пояснив натяки Зеленського про другий термін

Нову пресконференцію Президента України Володимира Зеленського в програмі "Політична анатомія" проаналізували політтехнолог Дмитро Сіманський, політологи Володимир Фесенко та Олександр Солонтай.

Експерти в ефірі 24 каналу обговорили, зокрема натяки Зеленського про другий термін президенства та його схожість з Петром Порошенком.

Про другу каденцію

Дмитро Сіманський: Якби він сказав, що точно не піде на другий термін, то він би вже сьогодні став "кривеньким каченятком". Дуже значна частина людей, які б могли його підтримати та разом з ним працювати у політиці, втратила б необхідну повагу і розуміння власних політичних перспектив, а також президента та всієї політичної конструкції країни.

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На запитання журналіста, чи натякає він, що президент був змушений так сказати, той відповів: "Звісно. В нього нема іншого вибору, ніж стверджувати, що він не має остаточного рішення йти через 4 роки з президентської посади, чи повторити спробу своєї президентської каденції".

Що сказав Зеленський про другу каденцію? Зеленський сумнівається, що однієї каденції йому вистачить для того, щоб виконати свої обіцянки. Тому він подумає над тим, щоб балотуватися вдруге. Водночас зважатиме на думку суспільства.

Олексій Солонтай: Президент послідовний в бажанні бути популярним, він знав, коли балотувався, що популярною відповіддю є: "йду на один термін, а там подивимось, чи народ попросить". А зараз, коли він є президентом, популярною є відповідь для його прихильників: "якщо треба, то буду і 2, і 3 рази балотуватись" – і це знову затребувана від нього відповідь.

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Володимир Фесенко: Я не згідний з тим, що він працює на оплески, це один зі стереотипів, який не підтверджується практикою. До прикладу, земельна реформа – це наочний приклад, коли він пішов на непопулярне рішення. Щодо Порошенка, то він теж хотів створити ринок землі, але побоявся, відверто побоявся, і голосів не було. А Зеленський в перший місяць, як в нього тільки з'явилась можливість, почав просувати через Верховну Раду це непопулярне рішення. Є ще кілька непопулярних рішень і дуже неоднозначних, але там не настільки він ініціював, а як депутати фракції. За рейтингами він стежить, але це не є головна рушійна сила його рішень.

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Щодо другого терміну, то треба враховувати, що за цей рік Зеленський почав змінюватись, це ззовні помітно, яким він був у перший місяць свого правління, і яким він з'явився на цій пресконференції, і не тільки. І його ставлення до президенства теж змінилось, і воно зараз є дуже суперечливим. Я думаю, що тоді він сказав про один лише термін, бо він трохи наївно та ідеалістично виходив з того, що він швидко все "порішає", а зараз він визнав і сказав, що однієї каденції буде мало, щоб все виконати.

Про схожість Зеленського і Порошенка

Володимир Фесенко: Між п'ятим президентом України Петром Порошенком та чинним президентом Володимиром Зеленським є спільна риса – недовіра до політиків.

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Петра Олексійовича я знаю трохи більше, спілкувався з ним до його президентства. Він не довіряв політикам. Кого він поставив керівником АП? Бориса Ложкіна. Кого призначив головою Нацбанку? Валерію Гонтареву. Це його партнери по бізнесу. В патронатній службі були люди, які з ним багато років працювали до президентства. Він не довіряв професійним політикам.

У Зеленського схожа ситуація. Серед тих, хто з ним був у "Кварталі" і хто поруч опинився при владі – це Баканов та Шефір. Люди, які користуються найбільшою його довірою. Принцип довіри – один з головних в кадровій політиці для Зеленського – особисте знання людини і довіра.



Пресконференція Зеленського у 10 тезах / Інфографіка 24 каналу

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