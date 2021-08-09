Он для нас никто, – Лукашенко о погибшем белорусском оппозиционере Шишове

Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Виталий Шишов для Беларуси был никем. Так он попытался оправдать упреки относительно возможной причастности его режима к гибели активиста.

О своем отношении к оппозиционеру Шишову, которого недавно нашли повешенным в Киеве, Лукашенко рассказал 9 августа во время "Большого разговора с президентом".

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Лукашенко заявил, что Шишов был для Беларуси никем

Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну хорошо, я президент, я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале только 3 – 4 человека его и знали. Он для нас был просто никто,

– заявил самопровозглашенный президент.

Он добавил, что не понимает какой "сумасшедший и почему в Беларуси пойдет его там чего-то повесит, кроме того, что разборки какие-то". "Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех не перевешаешь. Это глупость", – цинично выпалил Лукашенко.

Политик говорит, что Украина "раздувает дело"

Самопровозглашенный президент отметил, что не понимает, почему в Украине "раздувают" дело Шишова и "упрекают" Беларусь. Он посоветовал украинским властям расследовать гибель оппозиционера и дать Беларуси ответ на вопрос: кто и как повесил гражданина Беларуси.

Надо разбираться, а если вы нас упрекнули: факты на стол. Факты на стол – когда там был Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил,

– сказал политик.

Лукашенко добавил, что у его режима, мол, без Шишова хватает, с кем разбираться.

Виталия Шишова нашли повешенным: что известно