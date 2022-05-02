Он любит свою жизнь, – Яковенко сказал, может ли Путин совершить самоубийство

Весь мир задает вопрос, способен ли российский безумный диктатор Владимир Путин нажать на "ядерную кнопку". Однако он не самоубийца.

Об этом сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Путин всей своей биографией доказал, что он очень любит жизнь. Вряд ли он готов так мгновенно с ним распрощаться, применив ядерное оружие.

Тем более, что эти разговоры о "крысе, которую загнали в угол" – несколько преувеличены. Я не очень люблю сравнение с животными, потому что считаю это оскорблением для этих симпатичных милых зверей,

– сказал Яковенко.

Тем более он считает, что "никто никуда Путина пока не загонял". На сегодняшний день нет столь катастрофической проблемы у главы Кремля для того, чтобы совершать самоубийство. Даже несмотря на то, что он терпит поражение в Украине.

Аналогии с Гитлером

"Да, мы живем сейчас в то время, когда Гитлер покончил жизнь самоубийством и закончилась та кровавая война. Поэтому все эти аналогии появляются, но мне кажется, что они ошибочны", - добавил журналист.

30 апреля 1945 года немецкий диктатор Адольф Гитлер совершил самоубийство – застрелился в своем бункере после предательства близких соратников и перед угрозой захвата имперской канцелярии. Гитлер совершил самоубийство как раз в конце войны, поэтому привлечь его к ответственности не смогли.

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