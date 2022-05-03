Он не предатель, – эксперт объяснил, почему Папа Римский хочет ехать в Москву, а не в Киев

Папа Римский заявил, что хотел приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным. В то же время визит в Киев понтифик считает "не ко времени". Что о таком решении говорят эксперты – читайте в статье.

Собственное мнение высказал политический эксперт, директор программ практической политики ИПО Александр Солонтай в эфире 24 канала.

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По его мнению, есть много мировых лидеров, к которым есть вопросы из-за их визитов в Россию. В частности:

генеральному секретарю ООН,

руководителю Красного Креста

Папе Римскому и другим патриархам.

"Вопрос, ехать в Киев или Москву имеет один ответ – Мариуполь. Ехать стоит только туда... Если бы Папа Римский сказал, что едет в Россию через Мариуполь, мы бы ему простили", – говорит Солонтай.

По его мнению, Папа Римский изменит свою политику, когда увидит изменение расположения людей, ведь он сейчас теряет свою аудиторию.

На сегодняшний день я думаю, что Папа Римский не предатель, он просто в заблуждении неправильного восприятия ситуации и понимания своего статуса. Он считает, что его церковная дипломатия или связи могут повлиять на эту ситуацию и до конца не понимает сложности вопроса, кто такой враг,

– подчеркнул Солонтай.

Эксперт уверен, что Папа Римский не предатель, а он просто допускает ошибки, а исправлять их будет тяжело.

"Ибо, во-первых, многие католики выступали против войны России, а также есть вопросы финансирования и внутреннего климата внутри церкви. Это затрагивает многие вещи", – добавил он.

Солонтай говорит, что в Ватикане будут болезненно исправлять ситуацию, но сейчас они делают такие ошибочные вещи.

К слову, Папа Римский заявил, что трижды обращался к главе Кремля с просьбой эвакуировать гражданское население из блокадного Мариуполя. В частности, он предлагал вывезти людей на корабле под флагом Ватикана. Однако ответа от агрессора так и не получил.

Владимир Зеленский говорил, что ожидает приезда Франциска в Украину. Президент убежден, что это бы существенно помогло нашему государству. Но Папа Римский пока не планирует такой визит.

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