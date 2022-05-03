Власну думку висловив політичний експерт, директор програм практичної політики ІПО Олександр Солонтай в ефірі 24 каналу.

До теми Папа Франциск передумав зустрічатися з патріархом Кирилом, але каже, що у них "хороші відносини"

На його думку, є багато світових лідерів, до яких є питання через їхні візити до Росії,. Зокрема:

генерального секретаря ООН,

керівника Червоного Хреста

Папи Римського та інших патріархів.

"Питання, їхати до Києва чи Москви має одну відповідь – Маріуполь. Їхати варто лиш туди... Якби Папа Римський сказав, що їде до Росії через Маріуполь, то ми б йому пробачили", – каже Солонтай.

На його думку, Папа Римський змінить свою політику, коли побачить зміну прихильності людей, адже він зараз втрачає свою аудиторію.

На сьогодні я думаю, що Папа Римський не запроданець, не зрадник, він просто в омані неправильного сприйняття ситуації і розуміння свого статусу. Він думає, що його церковна дипломатія чи зв’язки можуть вплинути на цю ситуацію та до кінця не розуміють складності питання, хто такий ворог,

– наголосив Солонтай.

Експерт впевнений, що Папа Римський не зрадник, а він просто допускає помилки, а виправляти їх буде важко.

"Бо, по-перше, багато католиків виступали проти війни Росії, а також є питання фінансування та внутрішнього клімату всередині церкви. Це зачіпає багато речей", – додав він.

Солонтай каже, що у Ватикані будуть болюче виправляти ситуацію, але наразі вони роблять такі помилкові речі.

До слова, Папа Римський заявив, що тричі звертався до очільника Кремля з проханням евакуювати цивільне населення з блокадного Маріуполя. Зокрема, він пропонував вивезти людей на кораблі під прапором Ватикану. Однак відповіді від агресора так і не отримав.

Володимир Зеленський казав, що очікує на приїзд Франциска в Україну. Президент переконаний, що це суттєво допомогло б нашій державі. Але Папа Римський поки не планує такого візиту.

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