Пресс-секретарь Путина заверил, что, мол, президент придерживался буквы закона и голосовал таки 17 сентября. Что касается даты на его часах – то ее просто неправильно выставили.

К теме Путин двумя кликами по клавиатуре проголосовал на выборах в Госдуму

Путин, вроде бы, не смотрит на дату на часах

Он на нее (на дату – 24 канал) не смотрит, он датой на часах не пользуется. Поэтому да, там действительно другая дата,

– попытался убедить Песков.

Отметим, что Путин голосовал дистанционно, ведь пока находится на самоизоляции. Ведь в окружении российского президента – десятки больных коронавирусом. Более того, с одним из инфицированных COVID-19 глава государства-агрессора работал в непосредственной близости.

Глава Кремля голосовал дистанционно из-за самоизоляции

Также рупор Кремля рассказал, что президент зарегистрировался на голосование с помощью мобильного телефона. Однако – не своего, гаджет он взял у одного из своих помощников.

Читайте также Путин в непосредственной близости работал с больным COVID-19, но верит в силу "Спутника V"