Прессекретар Путіна запевнив, що, мовляв, президент дотримувався "букви закону" і голосував таки 17 вересня. Щодо дати на його годиннику – то її просто неправильно виставили.
До теми Путін двома кліками по клавіатурі проголосував на виборах у Держдуму
Путін, начебто, не дивиться на дату на годиннику
Він на неї (на дату – 24 канал) не дивиться, він датою на годиннику не користується. Тому так, там справді інша дата,
– спробував переконати Пєсков.
Зазначимо, що Путін голосував дистанційно, адже поки що перебуває на самоізоляції. Адже в оточенні російського президента – десятки хворих на коронавірус. Ба більше, з одним з інфікованих COVID-19 глава держави-агресора працював у безпосередній близькості.
Глава Кремля голосував дистанційно через самоізоляцію
Також рупор Кремля розповів, що президент зареєструвався на голосування з допомогою мобільного телефону. Проте – не свого, гаджет він взяв в одного зі своїх помічників.
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Що відомо про голосування за Держдуму?Вибори відбуваються з 17 по 19 вересня. При цьому основний день саме – останній. Росіяни обирають 225 депутатів в одномандатних округах та ще 225 – у федеральному округу від політичних партій.
Завдяки спецпостанові ЦВК Росії участь у голосуванні можуть взяти і жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами. проти цього рішуче виступає Україна, яка закликала не визнавати легітимність цих виборів.