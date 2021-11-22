"Он под контролем России": у президента Болгарии объяснили его заявление о Крыме

Болгарский президент Румен Радев отметился скандальным заявлением о "российском Крыме". В его администрации попытались объяснить высказывание политика.

Там отметили, что оккупированный Крым остается украинской территорией. Однако, де-факто его все-таки контролирует Россия.

Ранее Президент Болгарии заявил, что Крым – "российский", а санкции – неэффективны.

У Радева уточнили его дерзкое заявление

Как отметили в пресс-службе болгарского президента, Радев неоднократно утверждал, что аннексия Крыма является нарушением международного права. Поэтому с юридической точки зрения полуостров – украинский. Там заверили, что это четкая позиция Софии во всех международных организациях.

При этом, как подчеркнул в ходе дебатов президент Радев, "в настоящее время" Крым – под контролем России. Более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой,

– говорится в заявлении.

Кроме того, у Радева подчеркнули, что Болгария постоянно заявляет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Ряд официальных представителей страны накануне заверили наших дипломатов, что именно такова позиция Софии.

Радев вторично стал президентом Болгарии

Скандальные высказывания Радева прозвучали на дебатах между первым и вторым туром президентских выборов. У его оппонента была противоположная позиция и он отмечал, что Крым является украинским, а санкции против Кремля отменять нельзя.

В первом туре Радева поддержали 49,42% избирателей, а его оппонента Атанаса Герджикова – 22,83%. Согласно данным соцагентств, во втором туре за действующего президента отдали голоса 66% избирателей, за Герджикова – около 32%. Так что Радев останется на своем посту.

У болгарского президента также пожаловались, что "обеспокоенность по поводу этой ситуации", на которой акцентировали на дебатах, ведет к напряженности в Черноморском регионе.