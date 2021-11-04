Он показал результат, – Зеленский представил Резникова команде Минобороны и ВСУ

Президент торжественно представил нового министра обороны Алексея Резникова коллективу Минобороны и Генштаба ВСУ. Это произошло 4 ноября в Киеве.

Среди присутствующих на представлении были глава Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов. Также в мероприятии приняла участие и генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Зеленский возлагает на Резникова большие надежды

Глава государства подчеркнул, что Резников зарекомендовал себя как профессионал в должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Чиновник занимал ее с марта 2020 года до ноября 2021 года.

Он показал результат. Это и открытые КПВВ, и большая и сложная работа в трехсторонней контактной группе. И подготовка к нашей нормандской встрече,

– объяснил политик.

Зеленский уверен, что на новой должности Резников сможет добиться еще более весомых результатов. Он надеется, что тот покажет важные изменения в Вооруженных Силах. Речь идет, в частности, о реформировании условий жизни и работы в украинской армии.

Резникова представили коллективу Минобороны и ВСУ / Фото ОП

Новый глава Минобороны прокомментировал свое назначение

Новоназначенный министр обороны поблагодарил Зеленского за поддержку. Он заверил, что в условиях российской агрессии ведомство под его руководством будет делать все необходимое для усиления обороноспособности и защиты Украины. Резников отметил, что среди задач Минобороны – формирование политики в оборонной сфере и обеспечение гражданского демократического контроля. А также создание условий, при которых ВСУ смогут эффективно давать отпор врагу.

Зеленский поблагодарил Тарана

Назначение Резникова поддержали 273 народных депутата . После этого он анонсировал кадровые изменения руководства Минобороны и Вооруженных сил Украины. О них объявят уже в ближайшее время.

Кроме этого, глава государства поблагодарил за работу предыдущего министра обороны Андрея Тарана и отметил его профессионализм. Он упомянул о ряде важных оборонных программ для армии, которые удалось запустить за время его пребывания в должности. Речь идет, в частности, о ракетной программе и начале программы восстановления украинского флота.