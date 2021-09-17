Он сам подошел, – Арахамия заверил, что не общался с Коломойским на футболе

Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию заметили на футболе в VIP-ложе с олигархом Игорем Коломойским. Он рассказал, что не имел тесного общения с ним, а касательно законопроекта о деолигархизации отшутился.

Давид Арахамия заверил, что не общался с Игорем Коломойским в футболе, а просто здоровался. К тому же, по его словам, он и олигарх находились в разных ложах.

Напомним Арахамия, Витренко и Тищенко: чиновники засветились в VIP-ложе с Коломойским

"Просто поздоровался"

По словам Давида Арахамия, Игорь Коломойский сам подошел к нему, чтобы поздороваться. Он отметил: всем известно чувство юмора олигарха и предположил, что после принятия закона о деолигархизации, Коломойский специально будет подходить ко всем нардепам.

Коломойский якобы сказал Арахамии, что ему вскоре придется декларировать все встречи с ним. На это нардеп ответил: "Не спешите, пара недель у вас есть – можно не декларироваться".

Арахамия подчеркнул: с Коломойским вообще не общается, а на матч пришел с женой и сыном. О том, что там будут олигархи – не знал.

VIP-ложа Коломойского и чиновники: главное

В Киеве 15 сентября состоялся футбольный матч Динамо – Бенфика. Журналисты заметили в VIP-ложе нардепов "Слуги народа" и ряд министров и чиновников.

В соцсетях возмутились таким встречам и начали шутить об "обсуждении закона об олигархах".

Заметим, что согласно законопроекту об олигархах, чиновников заставят отчитываться о своих встречах с олигархами.

Реестры олигархов и встреч с ними будет вести СНБО.

Полный текст публикации PavlovskyNews

24 канал пытался получить комментарий Давида Арахамии и председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко относительно этой ситуации. Впрочем, на звонки редакции они не отвечали.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил журналистам, что не общался с Игорем Коломойским на футболе, а просто здоровался, так как находился с олигархом в разных ложах. Арахамия уточнил, что Коломойский находился в вип-местах, а он в обычной. По словам главы фракции СН, Коломойский сам подошел к нему поздороваться и шутил на тему закона об олигархах. Коломойский сказал Арахамии, что теперь политик будет декларировать встречи с ним, на что нардеп ответил: "Не спешите, еще пару недель есть – можно не декларироваться". Арахамия подчеркнул, что на матче был с женой, сыном и другими. Подтверждает также, что "не знал, что на игре будут олигархи или политики".