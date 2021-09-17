Давид Арахамія запевнив, що не спілкувався з Ігорем Коломойським на футболі, а просто вітався. До того ж, за його словами, він та олігарх перебували у різних ложах.

Нагадаємо Арахамія, Вітренко та Тищенко: високопосадовці засвітились у VIP-ложі з Коломойським

"Просто привітався"

За словами Давида Арахамії, Ігор Коломойський сам підійшов до нього, аби привітатися. Він відзначив: усім відоме почуття гумору олігарха і припустив, що після ухвалення закону про деолігархізацію, Коломойський навмисне буде підходити до усіх нардепів.

Коломойський начебто сказав Арахамії, що йому невдовзі доведеться декларувати усі зустрічі з ним. На це нардеп відповів: "Не поспішайте, пара тижнів у вас є – можна не декларуватися".

Арахамія наголосив: з Коломойським взагалі не спілкується, а на матч прийшов з дружиною і сином. Про те, що там будуть олігархи – не знав.

24 канал намагався отримати коментар Давида Арахамії та голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка щодо цієї ситуації. Втім, на дзвінки редакції вони не відповідали.

VIP-ложа Коломойського і чиновники: головне

У Києві 15 вересня відбувся футбольний матч Динамо – Бенфіка. Журналісти помітили у VIP-ложі нардепів "Слуги народу" та низку міністрів та високопосадовців.

У соцмережах обурилися таким зустрічам і почали жартувати про "обговорення закону про олігархів".

Зауважимо, що згідно із законопроєктом про олігархів, чиновників змусять звітувати про свої зустрічі з олігархами.

Реєстри олігархів і зустрічей з ними вестиме РНБО.

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив журналістам, що не спілкувався з Ігорем Коломойським на футболі, а просто вітався, так як знаходився з олігархом у

різних ложах. Арахамія уточнив, що Коломойський знаходився у віп-місцях, а він у звичайній. За словами глави фракції СН, Коломойський сам підійшов до нього привітатися і жартував на тему закону про олігархів. Коломойський сказав Арахамії, що тепер політик буде декларувати зустрічі з ним, на що нардеп відповів: "Не спішіть, ще пару тижнів є – можна не декларуватися".Арахамія підкреслив, що на матчі був із дружиною, сином та іншими. Підтверджує також, що "не знав, що на грі будуть олігархи чи політики".