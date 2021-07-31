Он сам попросил помощи, – СБУ заявила, что не "похищала" Чауса

СБУ утверждает, что не "похищала" экс-судью Николая Чауса, которого 30 июля нашли на Винниччине. Правоохранители заявили, что действовали в рамках закона и своих полномочий.

В Службе безопасности Украины напомнили, что с мая 2021 года осуществляют досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения бывшего судьи и незаконной переправки через государственную границу.

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Сотрудники выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями,

– подчеркнули в СБУ.

Отдельно правоохранители отметили, что 30 июля на горячую линию позвонил человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и "попросил вызвать именно СБУ".

СБУ получила данные от Чауса

Впоследствии следователи получили от экс-судьи данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности.

Несмотря на его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Чауса нашли в Украине: главное

В апреле 2021 года появилось сообщение, что экс-судью Чауса похитили. Якобы неизвестные посадили его в авто в Кишиневе.

Впоследствии, в мае, он записал видеообращение к украинцам и заверил, что похищали его на самом деле гораздо раньше.

Нашли его в селе Мазуровка, что в Винницкой области 30 июля. Экс-судья якобы сам пришел в тамошнее здание сельского совета.

По словам сельского головы, Чаус был голодным и грязным. Был одет в шорты, но без футболки с голым торсом.

Экс-судью накормили, дали воды. Впрочем, незадолго якобы пришли чиновники Службы безопасности Украины и повезли его куда-то.

В СБУ добавили, что принимают необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения экс-судьи Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили.

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