Остается непонятным, почему народный депутат не говорит о своей позиции. Об этом в интервью "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале сказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: он – взрослый человек

Она понимает, как воспринимается молчание Трухина. Но ни нардеп, ни Александр Корниенко, ни Давид Арахамия не могут прокомментировать дело вместо него.

Я его видела 28 (августа – 24 канал), кажется, в субботу. Он сказал, что у него все в порядке,

– сказала Кравчук.

По ее словам, в "Слуге народа" заинтересованы в публичных ответах. Она уверена, что журналисты точно не забудут эту историю и будут узнавать в ГБР, как проходит расследование.

"Для меня непонятно, почему Александр (Трухин – 24 канал) не комментирует самостоятельно, потому что он взрослый человек", – отметила заместительница главы фракции.

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Лучший выход – опубликовать видео

Она считает, что нельзя обвинить Трухина в том, что он был за рулем. Потому что так может решить только соответствующее следствие. Кравчук считает, лучшим выходом после следственных действий будет опубликовать видео, чтобы не верить кому-то на слово, а иметь неопровержимые доказательства невиновности или виновности.

"Я думаю, что можно найти записи видеокамер по трассе или на территории Киева и как-то внести ясность. Я считаю, очевидно, что основные ответы должны давать правоохранительные органы", – добавила она.

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