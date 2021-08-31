Залишається не зрозумілим, чому народний депутат не говорить про свою позицію. Про це в інтерв'ю "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Кравчук: Він – доросла людина

Вона розуміє, як сприймається мовчанка Трухіна. Але ні нардепка, ні Олександр Корнієнко, ні Давид Арахамія не можуть прокоментувати справу замість нього.

Я його бачила 28 (серпня – 24 канал), здається, в суботу. Він сказав, що в нього все в порядку,

– сказала Кравчук.

За її словами, у "Слузі народу" зацікавлені у публічних відповідях. Вона впевнена, що журналісти точно не забудуть цю історію і дізнаватимуться у ДБР, як відбувається розслідування.

"Для мене не зрозуміло, чому Олександр (Трухін – 24 канал) не коментує самостійно, бо він доросла людина", – зазначила заступниця голови фракції.

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Найкращий вихід – опублікувати відео

Вона вважає, що не можна звинуватити Трухіна в тому, що він був за кермом. Адже так може вирішити тільки відповідне слідство. Кравчук вважає, найкращим виходом після слідчих дій буде опублікувати відео, щоб не вірити комусь на слово, а мати неспростовні докази невинуватості чи винуватості.

"Я думаю, що можна знайти записи відеокамер по трасі чи на території Києва і якось внести зрозумілість. Я вважаю, очевидно, що основні відповіді повинні давати правоохоронні органи", – додала вона.

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