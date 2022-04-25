Он в очень боевом состоянии зажжен на победу, – Стефанчук о Зеленском
Источник:"Украинская правда"
Руслан Стефанчук рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский в боевом состоянии и абсолютно зажжен на победу.
Председатель Верховной Рады дал развернутое интервью изданию "Украинская правда", в котором рассказал о специфике работы парламента во время войны и многом другом. Стефанчук поделился информацией, как часто он видится с президентом и в каком состоянии он сейчас.
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Руслан Стефанчук рассказал, что видится с Владимиром Зеленским не менее одного раза в неделю, а иногда бывает и два. Он также поделился состоянием нашего президента во время войны.
Владимир Александрович совершенно зажжен на победу. Очень многих, кто рядом с ним, это побуждает к тому, чтобы лишние сомнения не закрадывались в голове,
– отметил Стефанчук.
Также глава Верховной Рады отметил, что рядом с Зеленским всегда находится руководитель ОП Андрей Ермак. В частности, сейчас уже есть все заместители ОП, премьер-министр Денис Шмыгаль.
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