Голова Верховної Ради дав розгорнуте інтерв'ю виданню "Українська правда", у якому розповів про специфіку роботи парламенту під час війни та багато іншого. Стефанчук поділився інформацією, як часто він бачиться з президентом та у якому він стані зараз.

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Руслан Стефанчук розповів, що бачиться з Володимиром Зеленським не менше одного разу в тиждень, а інколи буває й два. Він також поділився про стан нашого президента у час війни.

Володимир Олександрович абсолютно запалений на перемогу. Дуже багатьох, хто поруч із ним, це спонукає до того, щоб зайві сумніви не закрадалися в голові,

– зазначив Стефанчук.

Також очільник Верховної Ради зазначив, що поруч із Зеленським завжди знаходиться керівник ОП Андрій Єрмак. Зокрема, зараз уже є всі заступники ОП, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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