Он же не бил, – Корниенко объяснил, почему Тищенко не отстранили после драки с Леросом

Нардеп Николай Тищенко не получил никакого наказания после столкновения с другим народным избранником Гео Леросом. Все из-за того, что Тищенко якобы не пустил в ход кулаки.

Об этом сказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в интервью.

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По его словам, для наказания народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко за препятствование выступления внефракционного Гео Лероса требовалось обращение к регламентному комитету. Однако такого, вероятно, не было.

По оценке Замминистра, Тищенко "эмоционально отреагировал" на выступление Лероса, но "он же его не бил". Сам вице-спикер на вопрос, почему он не подал такое заявление, сказал, что не видел для этого оснований, хотя это "поведение, которого лучше избегать".

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Инцидент случился, когда Лерос выступал за парламентской трибуной и говорил о "спецоперации по вагнеровцам". Эти слова не понравились Тищенко и он решил действовать.

"Слуга народа" назвал Лероса "патологическим лжецом и предателем". Он подчеркнул, что никому не позволит оскорблять президента и собратьев по парламенту.

Зато Лерос утверждает, что все его слова правдивы. Он пожаловался на нивелирование государственных институтов и ущемление свободы слова.

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Сравнивая эту ситуацию с уголовным производством по статье о хулиганстве, которое Государственное бюро расследований открыло против Гео Лероса за неприличный жест в сторону президента Владимира Зеленского, Корниенко предположил, что ГБР открыло дело или по чьему-то заявлению, либо по факту.

Заметим, что во время заседания парламента 4 ноября Гео Лерос показал средний палец с трибуны Рады президенту Зеленскому. Это произошло во время избрания министром обороны Алексея Резникова. "Слуги народа" обратились в регламентный комитет с просьбой наказать политика. Регламентный комитет постановил, что Рада должна отстранить Лероса от участия в 5 заседаниях.