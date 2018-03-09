Он – единственный, с кем можно было иметь дело, – Безлер раскритиковал задержание Рубана

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Безлер, более известный по полному "Бес", считает, что СБУ подстроили задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом он написал на странице своей жены Анжелики в одной из запрещенных в Украине соцсетей.

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В частности, террорист назвал СБУ "конторой несмышленышей" и заметил, что они очень долго точили зуб на Владимира Рубана.

Кроме того, досталось от Безлера и украинским волонтерам, а именно Гайде Ризаевой и Мирославу Гае, а также нардепу Нестору Шуфричу, которые, по его словам, от радости в результате задержания руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" "забрызгали все мониторы".

"Рубан и Ковальчук (Украинский правозащитник Василий Ковальчук —"24") — единственные, с кем можно было иметь дело в отношении обмена. Все остальные —"обменники "от кошелька", — отметил Безлер.

Также он обвинил СБУ в том, что именно они подложили оружие Рубану и привел, "неоспоримые" по его мнению доказательства этого.

Безлер вступился за Рубана

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, перевозившего из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Кроме того, СМИ сообщили, что в помещении Рубана провели обыск.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.