Он человек вдумчивый и умеет выслушать, – Путин неожиданно расхвалил Трампа

Накануне старта Чемпионата мира по футболу в России президент РФ Владимир Путин разбрасывался комплиментами в адрес президента США и заговорил спортивными высказываниями.

Как заявил он в интервью росСМИ, Россия готова наладить отношения с США, но "мяч на стороне Вашингтона".

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По словам Путина, он рассчитывает, что президент США Дональд Трамп таки выполнит свое предвыборное обещание улучшить отношения с РФ.

Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп выполняет свои обещания, которые дал во время предвыборной кампании,

– заявил Путин.

Он вспомнил свои предыдущие встречи с президентом США на полях различных международных событий, назвав такие встречи "полезными", но подчеркнул, что нужны и "отдельные переговоры".



"Тот опыт общения, который у меня есть с президентом США, говорит мне о том, что он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приведенные собеседником аргументы. Все это дает мне основания считать, что диалог может быть конструктивным", – похвалил Путин Трампа .

После визита Путина в Австрию в СМИ появилась информация, что он обратился к австрийскому канцлеру с просьбой помочь организовать ему встречу с Трампом.



9 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что об организации встречи Путина с Трампом действительно говорится и она может состояться в Вене.