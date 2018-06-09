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Він людина вдумлива і вміє вислухати, – Путін несподівано розхвалив Трампа

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Путін засипав Трампа компламентами
Путін засипав Трампа компламентами / leadertelegram

Напередодні старту Чемпіонату світу з футболу у Росії президент РФ Володимир Путін розкидався компліментами на адресу президента США і заговорив спортивними висловами.

Як заявив він в інтерв’ю росЗМІ, Росія готова налагодити відносини зі США, але "м'яч на стороні Вашингтона".

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За словами Путіна, він розраховує, що президент США Дональд Трамп таки виконає свою передвиборчу обіцянку поліпшити відносини з РФ.

Можна по-різному ставитися до тих рішень, які приймаються в Сполучених Штатах, в тому числі і президентом США. Можна критикувати. Дійсно, там багато що заслуговує на критику. Але є одна обставина, про яку я вже говорив: Трамп виконує свої обіцянки, які дав під час передвиборчої кампанії,
– заявив Путін.

Він згадав свої попередні зустрічі з президентом США на полях різних міжнародних подій, назвавши такі зустрічі "корисними", але наголосив, що потрібні й "окремі переговори".

"Той досвід спілкування, який у мене є з президентом США, говорить мені про те, що він людина вдумлива, вміє слухати і реагує на наведені співрозмовником аргументи. Все це дає мені підстави вважати, що діалог може бути конструктивним", – похвалив Путін Трампа.

Після візиту Путіна до Австрії у ЗМІ з’явилась інформація, що він звернувся до австрійського канцлера з проханням допомогти організувати йому зустріч з Трампом.

9 червня речник російського лідера Дмітрій Пєсков підтвердив, що про організацію зустрічі Путіна з Трампом дійсно йдеться і вона може відбутись у Відні.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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