Молодожены заключили брак в Чернигове. По законам военного времени факт заключения брака засвидетельствовал начальник Главного управления ГСЧС.
Важно Поженились и отправились на помощь: в ГСЧС родилась новая семья спасателей
Спасатели Черниговщины желают молодоженам семейного благополучия, любви и мирного неба над головой.
Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям и желает молодоженам мира и безграничного счастья!
В Чернигове обручились спасатель и медик / Фото ГСЧС
Добавим, что даже война в Украине не помешала созданию семей. В последние недели участились случаи бракосочетания с военными, спасателями и медиками. В частности:
- 11 марта в городе Белгород-Днестровский поженились сотрудник ГСЧС и учительница.
- 8 марта в Виннице прямо на блокпосте обвенчались нацгвардейцы Елена и Александр.
- 7 марта в перерывах между воздушными тревогами в Киеве обручились пограничник Александр и его любимая девушка Ольга.
На блокпосте в Киеве поженились военные: смотрите видео
Полный текст публикации ГСЧС:
Она медик-спасатель, а он боец теробороны. 12 марта по законам военного времени факт заключения брака засвидетельствовал начальник Главного управления.
Спасатели Черниговщины желают молодоженам семейного благополучия, любви и мирного неба над головой. Все будет Украина!