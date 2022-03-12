Молодожены заключили брак в Чернигове. По законам военного времени факт заключения брака засвидетельствовал начальник Главного управления ГСЧС.

Важно Поженились и отправились на помощь: в ГСЧС родилась новая семья спасателей

Спасатели Черниговщины желают молодоженам семейного благополучия, любви и мирного неба над головой.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям и желает молодоженам мира и безграничного счастья!

В Чернигове обручились спасатель и медик / Фото ГСЧС

Интересно! В условиях военного положения правительство разрешило заключать браки с военнослужащими без их присутствия. То есть регистрация брака может проводиться без личного присутствия жениха или невесты, или обоих.

Добавим, что даже война в Украине не помешала созданию семей. В последние недели участились случаи бракосочетания с военными, спасателями и медиками. В частности:

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Полный текст публикации ГСЧС:

Она медик-спасатель, а он боец теробороны. 12 марта по законам военного времени факт заключения брака засвидетельствовал начальник Главного управления.

Спасатели Черниговщины желают молодоженам семейного благополучия, любви и мирного неба над головой. Все будет Украина!