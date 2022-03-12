Молодята уклали шлюб у Чернігові. За законами воєнного часу факт укладання шлюбу засвідчив начальник Головного управління ДСНС.

Важливо Одружилися та вирушили на допомогу: у ДСНС народилася нова сім'я рятувальників

Рятувальники Чернігівщини бажають молодятам сімейного благополуччя, кохання та мирного неба над головою.

Редакція 24 каналу долучається до привітань та бажає новоствореному подружжю миру та безмежного щастя!



У Чернігові побралися рятувальник і медик / Фото ДСНС

Цікаво! В умовах воєнного стану уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями без їхньої присутності. Тобто реєстрація шлюбу може проводитися без особистої присутності нареченого чи нареченої, або й обох.

Додамо, що навіть війна в Україні не стала на заваді для створення сімей. Останніми тижнями почастішали випадки одруження з військовими, рятувальниками та медиками. Зокрема:

На блокпості у Києві одружилися військові: дивіться відео

Повний текст публікації ДСНС:

Вона медик-рятувальниця, а він боєць тероборони. 12 березня за законами воєнного часу факт укладання шлюбу засвідчив начальник Головного управління.

Рятувальники Чернігівщини бажають молодятам сімейного благополуччя, кохання та мирного неба над головою. Все буде Україна!