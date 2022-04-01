Они бегут оттуда, где мы их бьем, но туда, где нам может быть сложно, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина знает о планах оккупанта. В том числе и о том, что враг убирается из тех направлений, где ВСУ дает отпор, но бежит туда, где нам может быть сложно.

Враг сосредоточится на других направлениях

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 31 марта, сообщает 24 канал.

Подробнее Есть только один путь, добыть в борьбе мир и безопасность, – Зеленский обратился к украинцам

Знаем, что они (русские военные) убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно,

– отметил Зеленский.

Поэтому Президент подчеркнул, что сейчас очень важно для всех проявлять воздержание: воздержание в эмоциях, воздержание в переживаниях.

Впереди битвы

Мы все одинаково хотим победы. Все одинаково! Но впереди будут сражения. Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся,

– подчеркнул Зеленский.

Смотреть обращение Зеленского: