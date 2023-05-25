Они будут смеяться над нами, – бабушка Кирилла Тлявова в отчаянии из-за приговора за убийство внука

Суд наконец вынес приговор патрульным полицейским, убившим 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Трагедия произошла еще в 2019 году.

Так, осудили только двух бывших полицейских. Тогда как еще двух фигурантов дела суд оправдал.

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Как это приговор отреагировали родные погибшего ребенка

Бабушка мальчика была просто в отчаянии.

И они теперь будут смеяться над нами и ходить радоваться. Калеками нас сделали,

– подчеркнула бабушка.

На вопрос журналистки, будет ли семья мальчика и дальше бороться в суде, бабушка спросила: "А у меня есть на это силы?" На обнародованных кадрах из зала суда видно, что ей очень тяжело. Она ходит с палочкой и у нее проблемы со здоровьем, не говоря уже об эмоциональной сложности судебной волокиты.

Бабушка Кирилла Тлявова в отчаянии: смотрите видео

Какое наказание вынес суд

Одному из обвиняемых за непреднамеренное убийство назначили 4 года лишения свободы из возможных 7. Однако срок его нахождения под стражей судом учтен как лишение свободы.

Другому злоумышленнику суд назначил 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Еще двоих фигурантов дела оправдали – им угрожало до 6 лет за решеткой.

Убийство Кирилла Тлявова: что известно

31 мая 2019 уже бывшие правоохранители отдыхали в частном секторе в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. Они употребляли спиртные напитки и решили пострелять по металлическим жестянкам из огнестрельного оружия.

Одна из пуль попала в 5-летнего Кирилла Тлявова. По словам бабушки, нейрохирург из Александровской больницы сказал на следующий день, что прошел войну в Афганистане, однако до сих пор не видел таких повреждений в мозгу. По его словам, пуля зашла через лоб, ударилась об заднюю стенку черепа и еще несколько раз прошлась по мозгу, повредив его. Вытащить пулю было невозможно.

К сожалению, мальчик от полученной травмы скончался в больнице 3 июня.