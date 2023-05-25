Так, засудили лише двох колишніх поліцейських. Тоді як ще двох фігурантів справи суд виправдав.

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Як це вирок відреагували рідні загиблої дитини

Бабуся хлопчика була просто в розпачі.

І вони тепер будуть сміятися з нас і ходити тішитися. Каліками нас поробили,

– наголосила бабуся.

На питання журналістки, чи буде родина хлопчика і далі боротися у суді, бабуся запитала: "А в мене є на це сили?". На оприлюднених кадрах із залу суду видно, що їй дуже важко. Вона ходить з палочкою та моє проблеми зі здоров'ям, не говорячи вже про емоційну складність судової тяганини.