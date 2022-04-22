Они это скрывают, – Данилов оценил вероятные потери россиян после затопления "Москвы"

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что мало кто ожидал, что украинский комплекс "Нептун" нанесет сокрушительный удар по российскому "флагманскому" крейсеру "Москва".

Корабль окончательно утонул 15 апреля и там погибли многие россияне. Данилов отметил, что здесь можно проследить еще одну колоссальную разницу между Украиной и Россией.

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Да, к сожалению, потери есть и среди украинских военных. Но погибших на войне защитников и защитниц Украины проводят с почестями. Россия даже не акцентирует на том, что там погибли люди.

Там погибли очень многие россияне. Чем мы еще отличаемся? Мы глубоко чтим всех наших ребят, которые, к сожалению, гибнут на этой войне. А россияне на своих погибших просто не обращают внимания, они для них – что есть, что нет, пустое место,

– заметил секретарь СНБО.

Сколько россиян погибло на "Москве"

Данилов отметил, что количество погибших оккупантов на крейсере "Москва" неизвестно, поскольку они это скрывают. Но в СНБО Украины считают, что России удалось спасти только 58 человек из 510 человек.

Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что так. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-нибудь церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян,

– сказал Данилов.

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