Корабель остаточно потонув 15 квітня й там загинуло багато росіян. Данілов зауважив, що тут можна прослідкувати ще одну колосальну різницю між Україною та Росією.

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Так, на жаль, втрати є й серед українських військових. Але захисників і захисниць України, які загинули на війні, проводять з почестями. Натомість Росія навіть не акцентує на тому, що там загинули люди.

Там загинуло дуже багато росіян. Чим ми ще відрізняємося? Ми глибоко шануємо всіх наших хлопців і дівчат, які, на жаль, гинуть на цій війні. А росіяни на своїх загиблих просто не звертають уваги, вони для них – що є, що немає, порожнє місце,

– зауважив секретар РНБО.

Скільки росіян загинуло на "Москві"

Данілов зауважив, що кількість загиблих окупантів на крейсері "Москва" невідома, оскільки вони це приховують. Але у РНБО України вважають, що Росії вдалось врятувати лише 58 людей з 510.

Ми вважаємо, що вони спасли 58 чоловік. Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Всього було на крейсері 510 чоловік. Але якщо людини немає, нема що ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян,

– сказав Данілов.

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