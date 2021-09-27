"Они могут разделить страну": в Германии обеспокоены из-за радикальных коронаскептиков

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер выразил обеспокоенность популярности движения "коронавирусных диссидентов". Он считает, что их скептицизм в отношении коронавируса может навредить единству страны.

Насилие, к которому прибегают противники COVID-ограничений, создает угрозу для всех. Об этом Хорст Зеегофер заявил в интервью СМИ.

Напомним Несмотря на запрет: в Берлине тысячи людей протестовали против карантинных ограничений

Коронаскептики становятся более радикальными

Группа Querdenker становится все меньшей, но, к сожалению, все более радикализированной, сказал министр. Их заявления иногда мотивируют насилие, создающее угрозы для страны.

Они могут разделить страну, если не бороться с ними с помощью всех возможных правовых инструментов,

– подчеркнул Зеегофер.

Глава МВД считает необходимостью строго наказывать людей, которые прибегают к преступлениям на почве коронавирусных ограничений.

Убийство кассира, попросившего надеть маску

21 сентября в городе Идар-Оберштайн клиент в магазине на АЗС застрелил кассира. Все из-за требования надеть маску. Впоследствии оказалось, что мужчина поддерживает ультраправых и верит в теории заговоров о коронавирусе.

Мужчина пришел купить себе пиво, однако был без маски. 20-летний кассир отказался обслуживать его, напомнив о необходимости носить маску в общественных местах.

Нападавший вернулся домой, взял револьвер и вернулся на заправку. Он зашел туда в медицинской маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. После того, как кассир снова сделал ему замечание, мужчина застрелил парня.

Противники вакцинации и коронаскептики в Германии: главное