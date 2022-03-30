Они начинают понимать, что логики нет, – Подоляк о прозрении российских переговорщиков

Российская делегация в переговорах понемногу начинает понимать, что логика действий Кремля противоречит нарративам его пропаганды. Речь идет об уничтожении оккупантами преимущественно русскоязычных городов Украины.

Таким мнением 30 марта поделился глава украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его брифинг.

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У россиян с логикой проблемы

Российским дипломатам во время переговоров пытаются объяснить абсурдность их пропаганды практически по пунктам. В частности, относительно обвинений в нацизме, им напомнили, что в украинском парламенте нет ультраправых партий.

Мы объясняем, вы уничтожили Харьков, Мариуполь, Сумы, где было больше русскоязычного населения. Там не хотят уже на нем разговаривать в принципе. Вы приходите и говорите: "мы запустим крылатую ракету в жилой квартал, чтобы вы могли по-русски разговаривать". Немножко с логикой проблемы,

– рассказал Подоляк о переговорах.

По его словам, россияне уже понемногу начинают тоже понимать, что логики нет. Также Подоляк добавил, что к этим вопросам уже нет смысла даже возвращаться.

Брифинг главы украинской делегации в переговорах: смотрите видео