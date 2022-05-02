Они ненавидят Зеленского, – Фейгин объяснил циничное заявление Лаврова по поводу евреев

Глава МИД России Сергей Лавров цинично сравнил Владимира Зеленского с Гитлером, потому что тот тоже якобы "имел еврейскую кровь". Поведение украинского президента в условиях войны очень раздражает власти страны-агрессора, поэтому они его просто ненавидят.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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"Нормальный министр иностранных дел себе бы никогда такого не позволил. То есть мы имеем дело с сумасшедшим стадом, демонстрирующим полную неадекватность", – отметил правозащитник.

В России ненавидят Зеленского

По словам Фейгина, российские власти очень раздражает то, что Зеленский, как Верховный главнокомандующий, продолжает сопротивляться оккупантам и объединил вокруг себя большое количество иностранных лидеров.

Это, вероятно, их очень сильно злит. Они (представители властей России – 24 канал) ненавидят Зеленского. Если бы они смогли, то уже точно его убили бы. Марк Фейгин Правозащитник

Как рассказал Фейгин, большинство предыдущих "успехов" России было связано со слабостью тех, кто им противостоял. Однако в случае с Украиной ситуация сложилась совсем по-другому.

"Это их очень раздражает, потому что они ставят себя выше, а его (Зеленского – 24 канал) воспринимают как актера", – добавил правозащитник.

Заявление Лаврова о Зеленском: что известно

Сергей Лавров дал интервью итальянскому телеканалу Mediaset, в котором много говорил о войне России против Украины.

Во время разговора министр иностранных дел России заявил, что "самые яростные антисемиты, как правило, евреи". Также Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь".

Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на подобные высказывания. Представители страны вызвали посла России и требуют от Москвы извинений.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на заявление Лаврова. Он отметил, что таким образом Россия пытается объяснить свою чушь о "денацификации", фактически ставя под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста.

Официальный Берлин считает заявления российского министра иностранных дел настолько абсурдными, что их даже не стоит комментировать.

Фейгин объяснил циничное заявление Лаврова по поводу евреев: смотрите видео