"Они" окапывались, а мы зашли с тыла: ССО ВСУ показали уничтоженную технику врага

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины продолжают забирать технику российских оккупантов. На этот раз герои разбили вражеский бензовоз и один из танков.

Радостную новость наши защитники распространили в фейсбуке, а также обнародовали лом, который оставила после себя армия оккупанта.

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Уже несколько дней подряд украинские главы ОГА, а также люди из Офиса Президента говорят о том, что враг все чаще сидит в окопах и все меньше проявляет активности. Это подтверждают и в Вооруженных Силах Украины.

Так, к примеру, сегодня было захвачено нескольких врагов, находившихся в укрытии.

"Они" окапывались, а мы зашли с тыла. Работаем!,

– написали ССО на своей странице.

Кроме того, защитники показали, что осталось от российской техники.



ССО ВСУ показали уничтоженную технику врага / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины



ССО ВСУ показали уничтоженную технику врага / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины

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