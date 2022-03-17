"Они" окапывались, а мы зашли с тыла: ССО ВСУ показали уничтоженную технику врага
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины продолжают забирать технику российских оккупантов. На этот раз герои разбили вражеский бензовоз и один из танков.
Радостную новость наши защитники распространили в фейсбуке, а также обнародовали лом, который оставила после себя армия оккупанта.
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Уже несколько дней подряд украинские главы ОГА, а также люди из Офиса Президента говорят о том, что враг все чаще сидит в окопах и все меньше проявляет активности. Это подтверждают и в Вооруженных Силах Украины.
Так, к примеру, сегодня было захвачено нескольких врагов, находившихся в укрытии.
"Они" окапывались, а мы зашли с тыла. Работаем!,
– написали ССО на своей странице.
Кроме того, защитники показали, что осталось от российской техники.
ССО ВСУ показали уничтоженную технику врага / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины
ССО ВСУ показали уничтоженную технику врага / Фото Командования Сил специальных операций ВС Украины