Они подло воюют, – Ким о тактике россиян в Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким дал новое интервью. Он пообщался с Дмитрием Гордоном.

Виталий Ким рассказал о том, как россияне воюют в Николаевской области.

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Паника и фейки

Глава Николаевской ОВА сообщил, что российских захватчиков на территории области почти не осталось. Но из-за того, что оккупанты ничего не могут сделать они дистанционно обстреливают город из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Для того чтобы посеять панику среди людей. Для того чтобы максимально нанести ущерб гражданским,

– пояснил Ким.

Виталий Ким добавил, что одновременно они распространяют фейки о своем наступлении, говоря о тысяче танков, 5 тысячах человек и тому подобное. Глава ОВА заявил, что это не так. По его словам, враг наоборот меняет позиции, "зализывает раны", старается ремонтировать технику, а не бросает ее как раньше.

Кроме того, Ким добавил, что оккупанты сидят в окопах, боятся и ждут нападения. Он подчеркнул, что "они подло воюют".

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