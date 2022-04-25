Они проигрывают войну, это провокация, – Фейгин о фейковых "покушениях" на пропагандистов России

ФСБ России заявило, что СБУ "готовила убийство" пропагандиста Соловьева. Однако Марк Фейгин считает, что Россия проигрывает информационную войну, поэтому создает фейки о "покушениях" на пропагандистов.

Об этом российский правозащитник заявил в эфире 24 канала.

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Россия очевидно проигрывает информационную кампанию. И, по мнению Фейгина, возможно это (покушения на пропагандистов – 24 канал) делают для того, что Россия сама может кого-то убить.

Что касается Соловьева, то я уверен, что это все выдумка и провокация. Кого они взяли? Что они там хотели сделать? Покажите доказательства, чего вы боитесь? Это какие-то ноунеймы,

– заявил он.

Российский правозащитник отмечает, что вполне возможно, что это постановка, которая должна показать, что российские журналисты преследуются.

"Но им ничего не угрожает, потому что Соловьев – это обычный "стукач", он несколько раз менял фамилию. Это публика с выдуманной биографией и сейчас это продолжают", – говорит он.

Фейгин считает, что то, что это комментирует Путин, в этом есть сигнал. И, возможно, они слишком расстроены информационным проигрышем. "Но ведь они проигрывают и на поле боя. Никаких важных успехов не достигнуто". – добавил он.

По его словам, ранее первоочередная цель пропаганды была вне России, чтобы влиять на Европу. А теперь осталась только одна цель – действовать на собственную аудиторию, чтобы люди не взбунтовали.

К слову, ФСБ России 25 апреля заявило, что СБУ "готовила убийство" пропагандиста Соловьева. Сотрудники спецслужб страны-агрессора даже якобы смогли задержать "исполнителей". В СБУ на это отреагировали и назвали информацию фейковой.

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