"Они так долго ждали": момент встречи командиров "Азовстали" с родными сняли на видео
Источник:Владимир Зеленский
Командиры защитников "Азовстали" встретились со своими семьями. Трогательный момент встречи попал на видео.
На кадрах видно, как мужественные защитники наконец-то счастливы, увидев своих детей и жен. Встреча прошла 3 октября в Турции.
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Командиры защитников Мариуполя увидели семьи
Ваши родные боролись за ваше освобождение с огромным рвением. Они так долго ждали вас,
– подписали видео в Офисе Президента.
На кадрах заметно, как дочь Дениса Шлеги побежала на встречу отцу, как только увидела его.
Трогательная встреча командиров с родными: смотрите видео
"Такая долгожданная встреча. Командиры из "Азовстали" увиделись со своими родными. Впервые после освобождения из российского плена", – рассказал Владимир Зеленский.
Президент Украины пообещал, что Украина не остановится, пока не вернет домой всех наших людей.
"Важный абсолютно каждый и каждая. Потому что мы – украинцы. И человек для нас – самая высокая ценность", – заверил Зеленский.
Стоит вспомнить, что командиров защитников Мариуполя освободили из российского плена 21 сентября. Их доставили в Турцию, где бойцов встречал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Известно, что удалось вернуть:
- Дениса Прокопенко – "Редис";
- Сергея Волынского – "Волыну";
- Святослава Паламаря – "Калину";
- Олега Хоменко;
- и Дениса Шлегу.
Известно, что 3 октября командиры впервые увидели своих родных, котрых привезли в Турцию.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что командиры защитников "Азовстали" находятся в Турции под личными гарантиями защиты Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Руководитель ОП поблагодарил героев за их мужество, победу и стойкость.
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