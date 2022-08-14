Иран дает беспилотники россии, но они "ударят" по самой москве, – политтехнолог

Если россия все же заключила соглашение с Ираном о поставках 1 тысячи беспилотников, то это может обернуться боком для обеих стран. Ведь цивилизованный мир введет еще больше ответных санкций.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, пока официально неизвестно, действительно ли Иран предоставил российским оккупантам беспилотники собственного производства.

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Если это правда – будут новые санкции

Шейтельман уверен, что в ответ на закупку беспилотников США введут новые санкции против россии. Ведь в таком случае оккупанты договорились о покупке с государством-спонсором терроризма. Кроме того, дополнительные санкции получит сам Иран.

Если соглашение произошло, а мы еще не знаем, дали ли они эту тысячу беспилотников, то против Ирана введут новые санкции. Нам в Украине ни холодно, ни жарко от ограничений по Ирану. Но я уверен, что будут санкции против россии. Ведь она заключает соглашение со страной-спонсором терроризма,

– подчеркивает Шейтельман.

Кроме того, Иран уже около 40 лет находится под санкциями – у них нет доступа к передовым технологиям. Один из своих беспилотников "Абабиль" иранцы вообще создали на подобие американского дрона, когда-то упавшего на их территории.

Конечно, признает Шейтельман, обидно, что украинские военные могут столкнуться с иранскими беспилотниками. Но возможная покупка этих "птичек" может нанести удар по Москве с дипломатической и экономической стороны.

Безусловно, обидно, что надо будет иметь дело еще с иранскими беспилотниками. Но с дипломатической и экономической стороны они нанесут удар по Москве. За это россия получит очень тяжелые санкции,

– отметил Шейтельман.

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