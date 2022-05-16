Они умрут, если не от пули, то от голода, – сестра бойца умоляет эвакуировать их из Мариуполя

Украинские защитники на "Азовстали" находятся в критических условиях – у них почти нет лекарств, воды и еды. Родные военных умоляют весь мир помочь спасти их из ада, который устроили российские оккупанты. Времени, к сожалению, почти не осталось. Далее – прямая речь Анастасии Прокопенко, сестры бойца полка защитников Мариуполя.

Мы, семьи несокрушимых воинов в Мариуполе, просим о процедуре экстракции – возможности вывода всех заложников с территории "Азовстали" по аналогии с Дюнкеркской эвакуацией во время Второй мировой войны.

Важно Они не сдадутся в плен, потому что россияне их убьют – жена раненого бойца на "Азовстали"

Я умоляю весь мир, я готова перед каждым встать на колени, чтобы меня услышали!

Я молю, спасите наших бойцов, они 82 дня находятся в аду. У них нет лекарств, еда и вода заканчиваются. Они умрут, если не от пули, то от голода.

Почувствуйте нашу боль! Помогите сотворить чудо!



Украинский военный, защитник Мариуполя / Фото предоставлено редакции

Подписать петицию с призывом спасти всех находящихся на территории "Азовстали" бойцов можно здесь . Обращение адресовано ООН и его главе Антониу Гутерришу.



Анастасия с братом, бойцом полка защитников Мариуполя / Фото предоставлено редакции



Украинский защитник, находится на "Азовстали" / Фото предоставлено редакции

Анастасия, сестра бойца полка защитников на "Азовстали"